Una joven argentina es buscada de manera intensa en Chile luego de haberle advertido a su familia que era perseguida. Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, de Salta, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en Pichilemu.

Después de esos mensajes, dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, por lo que su madre realizó la denuncia correspondiente, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, expresa la publicación de la Fundación.

La joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y en la actualidad residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.

Para lograr su hallazgo, dieron a conocer sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.

A su vez, aportaron que presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho, además de que tiene varios tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.

