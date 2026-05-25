Investigan el robo de un televisor en una parada inteligente de Rivadavia

La investigación por el robo de un televisor LED en una de las nuevas paradas inteligentes de Rivadavia sumó en las últimas horas nuevos detalles sobre cómo se habría producido el hecho y quién podría haber participado.

Repusieron el televisor robado. FOTO: DIARIO HUARPE

Según trascendió, el episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la estación ubicada sobre avenida Libertador, en las inmediaciones de calle Zavalla. De acuerdo a la información aportada por fuentes vinculadas al caso, el robo se habría concretado entre las 5.30 y las 6 de la mañana, antes de que comenzara la circulación habitual de colectivos.

“Antes de que empiece a circular los colectivos vienen y destraban la puerta y ahí quedan habilitadas”, señaló una fuente consultada sobre la rutina de apertura de las estructuras. En ese breve lapso de tiempo, el sospechoso habría aprovechado para sustraer el televisor que integraba el equipamiento tecnológico de la parada.

Horas después, cerca de las 7, personal vinculado al sistema detectó que el aparato ya no estaba en el lugar. Posteriormente, colocaron un televisor de menores dimensiones para evitar que el espacio quedara vacío mientras continúa la investigación.

Además, trascendió que un hombre habría quedado registrado por una cámara del Cisem. “Sería un masculino y hay una cámara del Cisem que lo tiene registrado”, indicaron fuentes cercanas al caso.

El robo generó preocupación debido a que las estaciones inteligentes fueron inauguradas recientemente como parte de un proyecto impulsado por el municipio para modernizar el sistema de espera del transporte público en sectores estratégicos del departamento.

Las estructuras cuentan con cerramientos de vidrio blindex, iluminación, aire acondicionado, calefacción, conexión Wi-Fi, puertos USB y televisores LED de 32 pulgadas destinados a brindar información y servicios a los usuarios.

La iniciativa contempla la instalación de cinco paradas inteligentes en zonas de alta circulación, de las cuales ya se habían instalado en el Complejo Universitario Islas Malvinas y el Hospital Marcial Quiroga.

Mientras tanto, la Policía y las autoridades municipales intentan establecer cómo lograron retirar el televisor sin generar daños visibles en la estructura y si el sospechoso actuó solo o contó con apoyo de otras personas.