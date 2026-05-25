La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este domingo un mensaje en redes sociales luego de haber quedado fuera de la lista oficial de invitados al Tedeum por el 25 de Mayo encabezado por el presidente Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Villarruel eligió compartir una reflexión vinculada a la fecha patria y reivindicó los valores históricos de la Revolución de Mayo, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta indirecta a su exclusión del acto oficial.

La ausencia de la titular del Senado se convirtió en uno de los principales focos políticos de la jornada, ya que profundiza públicamente el distanciamiento entre la vicepresidenta y el núcleo duro del Gobierno nacional. Fuentes cercanas a Villarruel apuntaron directamente contra Karina Milei como responsable de haber definido la lista de invitados.

Mientras Milei asistió acompañado por gran parte de su Gabinete, la vicepresidenta permaneció alejada de las actividades oficiales del 25 de Mayo. El gesto político volvió a alimentar las especulaciones sobre la ruptura interna dentro de La Libertad Avanza y el deterioro del vínculo entre ambos dirigentes.

Durante el Tedeum, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva llamó a reconstruir el diálogo y cuestionó las divisiones dentro de la dirigencia política, en un mensaje que muchos interpretaron también como una referencia al escenario interno del oficialismo.

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión. En los últimos meses crecieron las diferencias políticas y personales, con episodios públicos de tensión que ya impactan directamente en el funcionamiento interno del Gobierno.