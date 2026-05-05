El Atlético de Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League 2025/26 tras perder 1-0 frente al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres. Con el empate 1-1 registrado en el partido de ida, el conjunto inglés avanzó a la final con un global de 2-1.

El único gol del encuentro fue convertido por Bukayo Saka a los 44 minutos del primer tiempo. El delantero aprovechó un rebote largo de Jan Oblak tras un remate cruzado de Leandro Trossard y definió para darle la ventaja definitiva al equipo dirigido por Mikel Arteta.

El conjunto de Diego Simeone necesitaba una victoria para meterse en una nueva final continental, pero nunca logró imponerse en el trámite del partido. Julián Álvarez fue titular en el ataque del Colchonero, aunque tuvo poca participación y terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo.

Durante el arranque del encuentro, el delantero argentino tuvo una de las primeras aproximaciones del Atlético con un remate que fue bloqueado por William Saliba. Más tarde, Giuliano Simeone contó con una situación clara en el complemento, pero demoró la definición y la jugada terminó siendo despejada por la defensa inglesa.

El Atlético también tuvo una oportunidad en los pies de Antoine Griezmann, aunque David Raya respondió con una atajada clave para mantener el arco en cero.

En busca de cambiar el desarrollo del partido, Simeone movió el banco de suplentes en el segundo tiempo con los ingresos de Alexander Sorloth, Nahuel Molina, Johnny Cardoso, Álex Baena y Thiago Almada. Sin embargo, los cambios no lograron modificar el resultado.

Con esta clasificación, Arsenal jugará la segunda final de Champions League de su historia. La anterior había sido en 2006, cuando perdió ante Barcelona.

El conjunto inglés enfrentará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest al ganador de la otra semifinal entre París Saint-Germain y Bayern Múnich. La serie se definirá este miércoles en Alemania, con ventaja parcial para el equipo francés tras el 5-4 conseguido en la ida.