El exJefe de la Policía Luis Martínez llevó a la Justicia al efectivo que lo acusa de corrupto

Este martes se realizó una audiencia clave que tiene como protagonistas al ex oficial ayudante de la Policía de San Juan, Gabriel Riveros Alday, conocido en redes sociales por su actividad en TikTok, y al exjefe de la institución, Luis Martínez. El proceso se originó tras una denuncia por el delito de injurias presentada por Martínez, quien lideró la fuerza durante la gestión de Sergio Uñac. Los protagonistas hablaron con DIARIO HUARPE a la salida del encuentro en Tribunales.

A la salida de la sesión, el imputado Riveros Alday no retrocedió en sus posturas. "Fui denunciado por la palabra corrupción. Al señor Luis Walter Martínez le molesta y le genera algo de sonroso la palabra, y en mis videos, como yo lo nombraba, como corrupto", sentenció.

Graves acusaciones contra la gestión anterior

El efectivo policial justificó sus dichos vinculándolos a diversas causas judiciales y administrativas. "Hay muchas malas decisiones de parte de él, tanto como de contaduría, el robo de contaduría, robo de adicionales, robo de autopartes, combustibles, etc. Hay muchas pruebas y muchas cosas que determinan y justifican por qué yo digo que esta persona es corrupta", afirmó el imputado.

Riveros Alday cuestionó directamente la responsabilidad de Martínez en el manejo de fondos: "Me va a decir el ex jefe de policía que no estaba al tanto de las transferencias ilegales que habían en el momento o de los descuentos que estaban sufriendo los funcionarios en sus adicionales". Además, denunció ser víctima de persecución y haber sido desamparado tras recibir tres disparos en ejercicio de sus funciones.

La respuesta de Luis Martínez

Por su parte, el exjefe de Policía explicó que su decisión de recurrir a la justicia busca resguardar su integridad y la de su entorno. "Desde hace un tiempo a la fecha este ciudadano, a través de las redes sociales, ha vertido opiniones que no son correctas hacia mi persona, que ha impactado directamente en mi prestigio y en mi grupo familiar", explicó Martínez.

El exfuncionario evitó entrar en detalles técnicos de la causa debido al proceso judicial en curso, pero fue firme en su postura: "He resuelto recurrir a la justicia para dirimir esta situación con términos muy agraviantes de los que vengo siendo objeto hace tiempo. Soy un ferviente creyente de la justicia para el esclarecimiento de todo tipo de situaciones".

Situación administrativa en disputa

Un punto de conflicto adicional es la situación laboral de Riveros Alday. Mientras desde algunos sectores se habla de una cesantía, él asegura que el trámite está impugnado. "No me encuentra cesanteado. Me encuentro en un trámite en el cual el gobierno no me puede dar la cesantía porque yo he presentado un recurso. Me quieren dar la cesantía por un abandono de servicio el cual no existe, ya que ellos mismos me internaron por depresión en el Hospital Marcial Quiroga", concluyó el policía acusado.

La audiencia judicial estuvo presidida por el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi. Por la parte querellante intervinieron los abogados Débora Morales Ortiz y Martín Torcivia, mientras que la defensa de Riveros Alday estuvo a cargo de Marcelo Adrián Salinas.