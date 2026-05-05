Austral Gold anunció la reapertura de la mina Casposo -ubicada en Calingasta- y representa una noticia positiva para el sector, puesto que uno de los proyectos extractivos de la región de gran importancia, retoma su producción metalífera de oro en la provincia. En el acto oficial, encabezado por el presidente de la compañía Eduardo Elsztain, participaron el gobernador Marcelo Orrego, el Gerente de Casposo Rubén Femenía, el secretario de Minería de la Nación Luis Lucero y Stabro Kasaneva, director ejecutivo de Casposo.

La operación dispone de una inversión superior a 15 millones de dólares en materia exploración y reacondicionamiento de la planta. Según lo informado por la compañía, Casposo cuenta con una vida útil estimada de entre 6 y 7 años y una producción proyectada cercana a las 120 mil onzas de oro. Su modelo operativo combina producción propia con el procesamiento de mineral de terceros, posicionándose como un centro estratégico que vincule logística, tecnología y distribución en la zona.

La compañía Austral Gold mantiene una presencia sostenida en San Juan desde 2016. En el acto, a la hora de los discursos, el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dijo: “La minería tiene que ver con mejorar la vida de la comunidad, y la vamos a aprovechar. Porque la argentina es un país rico en recursos humanos y minerales. La ganancia de un gobierno es que haya más empleo, más valor agregado, que la gente elija vivir acá. Ese es nuestro norte”.

Para 2026, Austral Gold proyecta exportaciones por unos 60 millones de dólares que generará divisas liquidas para el país. Actualmente, la operación tiene capacidad para sostener unos 300 puestos de trabajo directo e indirecto, con un 99% de la planta integrada por trabajadores sanjuaninos. Pero destaca también la empresa, que su actividad le dará un impacto significativo en la economía local calingastina y a su cadena de proveedores regionales.

“Este es un proyecto en el que trabajamos durante más de diez años. Haber llegado hasta acá demuestra que la visión de largo plazo vale la pena”, señaló el CEO Eduardo Elsztain.

“San Juan es una provincia pionera, que genera confianza y permite atraer inversores cada vez más sofisticados. Además del impacto local, este proyecto va a generar exportaciones por alrededor de 60 millones de dólares en 2026, contribuyendo al desarrollo productivo del país”, agregó Elsztain.

Por su parte, Rubén Femenía, Gerente de Casposo, destacó: “La reapertura de Casposo es el resultado de años de trabajo, aprendizaje y compromiso de todo el equipo. Hoy no solo volvemos a producir, sino que lo hacemos con una visión clara: consolidar a Casposo como un centro de procesamiento que permita sostener el empleo y el desarrollo en la región.”

Sostuvo también que: “La minería moderna exige cada vez más responsabilidad. Este proyecto refleja ese enfoque, con estándares ambientales, de seguridad y de trabajo con la comunidad que son centrales para nuestra forma de operar”.

La reactivación de Casposo se da en un contexto internacional favorable para los metales y se inscribe en una etapa de mayor dinamismo para la minería en la Argentina, con foco en la producción, la generación de empleo, el desarrollo regional y una operación cada vez más responsable y sustentable.



