La Justicia federal ordenó peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones valuadas en 245 mil dólares en la casa que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee en el country Indio Cuá.

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, luego de un pedido presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El análisis estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que intentará recuperar mensajes temporales o eliminados del dispositivo entregado por Tabar durante su declaración judicial.

Según relató el contratista bajo juramento, antes de presentarse a declarar recibió llamadas “temporales” vía WhatsApp por parte de Adorni. En su exposición, sostuvo que el funcionario le manifestó que necesitaba hablar con él y que luego mantuvieron una conversación telefónica.

Tabar indicó además que el jefe de Gabinete le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo lo asesorara antes de la declaración en Comodoro Py. El contratista afirmó que inicialmente evaluó esa propuesta, pero finalmente decidió rechazarla tras consultar con una persona de confianza, con el objetivo de evitar que pudiera interpretarse como una estrategia coordinada.

En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó un pedido presentado por la diputada nacional Marcela Pagano, quien había solicitado la “inmediata detención” de Adorni por presunto riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Fuentes judiciales señalaron que la fiscalía consideró que no estaban acreditados los riesgos procesales planteados por la legisladora. Pagano también había solicitado que se le prohibiera al funcionario mantener contacto con testigos de la causa.

Durante su declaración, Tabar aseguró que el presupuesto original de las obras rondaba los 94 mil dólares, aunque luego ascendió hasta aproximadamente 245 mil dólares. Según sostuvo, todos los pagos fueron realizados en efectivo, en dólares y sin facturas ni recibos.

El contratista indicó que trabajó en la propiedad entre octubre de 2024 y julio de 2025. Además de las refacciones estructurales, dijo que participó en la renovación del mobiliario y otros sectores de la vivienda.

Entre las obras mencionadas figuran trabajos en la entrada, el garaje, la galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, colocación de porcelanato, revestimiento exterior, remodelación de la parrilla y la pileta, además de modificaciones en cocina e iluminación.

Tabar también entregó documentación vinculada a compras realizadas para la obra, junto con fotos y videos del antes y después de la vivienda.

La investigación continuará este miércoles con la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió a los Adorni un departamento en Caballito. Según consta en la causa, esa operación incluyó un pago de 30 mil dólares en efectivo y otros 200 mil dólares financiados sin interés, con vencimiento previsto para noviembre próximo.

Mientras avanza el expediente, la Justicia también solicitó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. En caso de detectarse inconsistencias entre ingresos y bienes declarados, el funcionario podría ser intimado a justificar su patrimonio.