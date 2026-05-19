Margaret Connolly, la hermana de la presidenta de Irlanda, la líder progresista Catherine Connolly, quedó detenida junto a otros miembros de la Flotilla Global Sumud por la armada israelí. La flotilla, compuesta por 52 barcos emprendió la navegación en aguas internacionales para transportar cargamento de alimentos, medicamentos y ropa para las víctimas y refugiados en Gaza.

La flota fue asaltada en aguas de responsabilidad (SAR) de Chipre, frente al litoral suroeste de esta isla mediterránea, de acuerdo con sus organizadores. El balance de los barcos bloqueados por Israel aún es impreciso, aunque se estima que ha afectado a una treintena.

En el rastreador habilitado por la FSG constan 35 barcos interceptados, una cifra corroborada por su coordinador italiano, Tony La Piccirella, desde la televisión pública RAI.

El ejército israelí interceptó este lunes varios barcos de la Flotilla Global Sumud mientras el convoy navegaba al suroeste de Chipre. La operación militar se llevó a cabo a unas 250 millas náuticas de las costas de Gaza durante las horas del día. El procedimiento resultó en la detención de seis activistas de nacionalidad irlandesa que formaban parte de la comitiva.

Margaret Connolly, es médica de profesión y hermana de la actual presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. Karen Moynihan, portavoz de la delegación irlandesa, denunció que quince ciudadanos de su país y cientos de otros activistas fueron interceptados mientras navegaban legalmente.

Margaret Connolly había publicado un video grabado con antelación ante la posibilidad de una acción por parte del ejército de Israel. En el clip, la profesional de la salud afirma que su detención representa una retención ilegal en una prisión israelí tras ser interceptada en aguas internacionales.

El desarrollo del abordaje

El convoy había zarpado la semana pasada desde el puerto de Marmaris, en Turquía. Los organizadores describieron este tramo del viaje como la fase final de su trayecto hacia las costas del territorio palestino.

Durante una transmisión en vivo, se pudo observar a los activistas con chalecos salvavidas y las manos en alto ante la proximidad de los soldados. Efectivos israelíes con equipo táctico abordaron las embarcaciones y la señal de video se interrumpió de forma abrupta poco después.

La postura del gobierno israelí

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó la misión como una provocación y aseguró que se trata de una supuesta flotilla de ayuda sin suministros reales. Una hora antes de la intervención, el organismo oficial había instado a los navegantes a cambiar de rumbo y dar la vuelta de inmediato.

El bloqueo sobre la costa de Gaza ha estado vigente durante 18 años por disposición de Israel y Egipto. Según las autoridades, la medida busca impedir que el grupo Hamas introduzca armas de contrabando en el territorio que controla desde 2007.

Por el momento, las fuerzas armadas de Israel declinaron brindar mayores comentarios sobre la operación que continúa en curso en el Mediterráneo.