La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional y esta vez apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su situación patrimonial.

Durante una visita a Rosario, Villarruel fue consultada sobre el escándalo judicial que rodea al funcionario y lanzó una frase que rápidamente repercutió dentro del oficialismo: “Estamos todos esperando la declaración jurada”.

La vicepresidenta evitó profundizar sobre la causa, aunque dejó en evidencia la incomodidad interna que atraviesa La Libertad Avanza por las denuncias y cuestionamientos que recaen sobre Adorni.

Las declaraciones llegaron después de que el jefe de Gabinete afirmara en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, en el canal Neura, que iba a aclarar su situación patrimonial. Sin embargo, hasta el momento no presentó públicamente la documentación requerida ni precisó una fecha concreta para hacerlo.

La presión política aumentó en los últimos días luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también le reclamara en vivo que difundiera “de inmediato” su declaración jurada para despejar sospechas.

Ante ese escenario, Adorni respondió que presentará la documentación “más adelante”, aunque evitó dar precisiones sobre cuándo lo hará. Esa respuesta no alcanzó para desactivar las críticas ni las tensiones dentro del propio oficialismo.

En Rosario, Villarruel también volvió a tomar distancia del círculo más cercano al presidente Javier Milei. “No participo”, respondió al ser consultada sobre algunas decisiones políticas y estrategias comunicacionales impulsadas desde Casa Rosada.

Las diferencias entre la vicepresidenta y el núcleo duro libertario no son nuevas, pero en las últimas semanas volvieron a quedar expuestas públicamente. Ahora, el conflicto alrededor de la declaración jurada de Adorni sumó un nuevo capítulo a la interna que atraviesa al Gobierno nacional.