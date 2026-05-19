Por primera vez, la provincia tendrá el privilegio de ser la sede para la XXIV edición del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (CAEII). Es el encuentro anual más relevante para estudiantes de Ingeniería Industrial de Argentina y de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines.

Será un hecho histórico al concretarse este congreso en el Velódromo Vicente Chancay. El evento cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.

Desde el 6 al 9 de agosto, se calcula una participación de unos 1.000 estudiantes de diferentes ciudades del país y con delegaciones de Uruguay y Paraguay. Además, se está gestionando la llegada de una representación estudiantil de Chile.

El congreso busca generar un espacio de aprendizaje, inspiración y vinculación entre futuros profesionales, acercando a los y las estudiantes a la realidad de la industria y potenciando su desarrollo integral.

Además, el evento representa una oportunidad para posicionar a San Juan como sede estratégica de encuentros nacionales vinculados a la ingeniería, la innovación y el desarrollo joven.

La propuesta académica y formativa estará organizada en torno a cuatro ejes temáticos.

Minería que impulsa el futuro: descubriendo el valor de lo profundo: orientado a resignificar la minería como una industria vinculada a la innovación, el desarrollo y el aporte social.

Impulsando la energía del mañana: enfocado en el rol estratégico de la energía solar y las tecnologías limpias para una productividad sostenible.

Herramientas para la incertidumbre - No alcanza con saber, crear es aprender: destinada a fortalecer el pensamiento crítico y creativo frente a los desafíos actuales.

Mentes conectadas, industrias inteligentes: centrado en transformación digital, inteligencia artificial y uso estratégico de datos para la eficiencia industrial.

En otro aspecto, durante las jornadas se desarrollarán diversas actividades académicas y de integración, entre ellas charlas magistrales y profesionales, talleres, visitas técnicas, feria de empresas y espacios de recreación y redes de trabajo.

El comité organizador está compuesto mayoritariamente por estudiantes de distintos años de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, junto con estudiantes de otras carreras y universidades, conformando un equipo multidisciplinario que impulsa la organización del evento desde una perspectiva colaborativa y federal.

Para inscripciones y compra de entradas, ver la cuenta oficial del congreso en Instagram @caeii_oficial y la venta de los tickets iniciará el 1 de junio.



