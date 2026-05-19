El presidente Javier Milei se refirió por primera vez a la interna libertaria que se desató en redes sociales durante el fin de semana y aseguró que la controversia vinculada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue “algo prefabricado para generar un problema”.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante una entrevista en el programa ArgenData, emitido por Neura, donde además respaldó tanto a Menem como al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado”, expresó Milei al ser consultado sobre la disputa interna que tomó fuerza en plataformas digitales durante los últimos días.

El conflicto comenzó luego de que Caputo expusiera en redes sociales una cuenta anónima de X identificada como @PeriodistaRufus. Ese perfil compartió un contenido de Instagram que aparecía vinculado al perfil personal de Menem, situación que derivó en especulaciones y cruces dentro del espacio libertario.

A partir de allí, dirigentes, militantes digitales y referentes del oficialismo comenzaron a intercambiar acusaciones sobre el origen y funcionamiento de distintas cuentas vinculadas al ecosistema libertario en redes sociales.

En ese contexto, Milei buscó bajar el tono de la disputa y defendió la continuidad de Santiago Caputo dentro del armado político del Gobierno. “Es como un hermano para mí”, afirmó el Presidente.

También elogió el rol de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados y sostuvo que las diferencias de criterio dentro del oficialismo no representan necesariamente una fractura interna.

“Lo que el periodismo llama internas son discrepancias en la forma de pensar. Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie”, señaló el mandatario.

La tensión se profundizó luego de que sectores alineados con Caputo difundieran mensajes y capturas relacionados con la cuenta anónima, mientras que el entorno de Menem atribuyó el episodio a un error de manejo de redes sociales.

Según explicó el propio presidente de la Cámara baja en un mensaje enviado al bloque de diputados de La Libertad Avanza, un community manager compartió un enlace de manera involuntaria y posteriormente ese contenido fue utilizado para generar una polémica política.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena el peso de las redes sociales dentro de la estructura libertaria y las diferencias existentes entre distintos sectores del oficialismo vinculados a Karina Milei y Santiago Caputo.