A partir de reiterados reclamos de vecinos del departamento 25 de Mayo, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en una serie de allanamientos simultáneos y el secuestro de motocicletas vinculadas a maniobras ilegales.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se originó tras múltiples denuncias de la comunidad, que manifestó su malestar por los ruidos generados por motociclistas que circulaban con caños de escape libres o modificados, además de la realización de picadas en distintos sectores del departamento. Los planteos vecinales pusieron en evidencia una problemática sostenida en el tiempo, que afectó la tranquilidad y seguridad de la zona y puso en alerta a la Policía.

Ante esta situación, la jueza de Paz de 25 de Mayo, Eugenia Barassi, dispuso el inicio de un expediente contravencional y ordenó la realización de actuaciones investigativas desde su juzgado.

En ese marco, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Décima llevó adelante diversas tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos participantes de estas conductas. Tras reunir los elementos probatorios necesarios, se avanzó con medidas judiciales concretas.

Durante la jornada, los efectivos ejecutaron allanamientos en forma simultánea en distintos domicilios de la jurisdicción. Como resultado de los procedimientos, que arrojaron resultado positivo, se concretaron detenciones y se procedió al secuestro de varias motocicletas, así como de distintas partes y elementos relacionados con los rodados investigados.

Las fuentes indicaron que los vehículos y autopartes incautadas guardaron relación directa con las infracciones denunciadas, principalmente aquellas vinculadas a modificaciones ilegales en los sistemas de escape y la participación en picadas clandestinas.

Las actuaciones continuaron bajo directivas de la autoridad judicial interviniente, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento total de los hechos. En este sentido, no se descartaron nuevas medidas judiciales en el marco de la investigación, que permaneció en curso.

Desde el ámbito policial y judicial destacaron que el operativo respondió a una demanda concreta de los vecinos, quienes habían expresado su preocupación por el impacto de estas prácticas en la convivencia diaria. Mientras tanto, la causa siguió su curso con la recolección de más pruebas y la eventual identificación de otros implicados.