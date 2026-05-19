El Gobierno de San Juan y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realizaron una jornada técnica para impulsar la producción local de quinua en la región de Cuyo y generar nuevos canales de comercialización para el cultivo.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, junto al INTA. Del encuentro participaron productores, docentes, empresas agrícolas y representantes de la agroindustria.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados al cultivo de quinua, entre ellos el manejo agronómico, las variedades disponibles en la región, los costos de producción y las posibilidades de comercialización dentro del mercado argentino.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es reducir la dependencia de importaciones provenientes de Perú y Bolivia, países desde donde actualmente muchas empresas argentinas compran este grano.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, explicó que este tipo de acciones busca incentivar el crecimiento de la producción local y facilitar que los productores puedan abastecer a empresas nacionales.

La quinua es valorada por sus propiedades nutricionales y por su adaptación a zonas áridas y de secano, características que convierten a la región cuyana en un área favorable para su desarrollo.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno provincial y el INTA apuntan a fortalecer las economías regionales y ampliar las oportunidades de producción agroindustrial en San Juan.