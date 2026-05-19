Sin margen de error Boca Juniors tiene que mejorar su desempeño y ganarle a todo o nada ante el Cruzeiro de Brasil. Esta noche, La Bombonera y la mitad más uno del país estará pendiente mirando el enfrentamiento deportivo por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América.

El triunfo tan necesario para el equipo local le permitirá avanzar a los octavos de final del torneo. El partido será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

Claudio Úbeda recibió una dura noticia en la previa del duelo porque fue sancionado Santiago Ascacíbar por el ente rector del fútbol sudamericano. La Conmebol oficializó una sanción de dos partidos y una multa de tres mil dólares para el mediocampista, tras su expulsión ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil durante la fecha 4 hace una semana.

Formaciones

Por lo tanto, ante tales circunstancias, el DT tuvo que armar un esquema con Leandro Brey en el arco, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En cambio, el Cruzeiro bajo la dirección técnica de Artur Jorge, tendrá a Otávio, Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki, Gerson, Lucas Romero, Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian y Kaio Jorge.

El partido iniciará a las 21:30 hs. y se podrá verlo por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.