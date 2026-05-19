El diputado provincial bonaerense Francisco Adorni corrigió su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y reveló que recibió una herencia de 21 millones de pesos que no había informado previamente. La actualización se produjo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La causa está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas. El expediente avanza en paralelo a otra investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En la nueva presentación, Francisco Adorni incorporó como “dinero efectivo en el país” una suma de 21 millones de pesos correspondiente a una herencia, aunque no detalló formalmente el origen de esos fondos. Según trascendió, se intenta establecer si el dinero proviene de la sucesión de su padre, Jorge Adorni, fallecido en 2012.

Además, el legislador modificó los datos vinculados a su patrimonio inmobiliario. Informó que el 50% de un dúplex ubicado en City Bell, de 162 metros cuadrados, tiene ahora una valuación de $67,5 millones. En la declaración anterior había consignado un valor cercano a los $38,7 millones.

Otro de los puntos bajo análisis judicial es un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia. La denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano sostiene que Adorni habría cancelado en 12 cuotas un préstamo de 60 millones de pesos, situación que, según la presentación, no podría justificarse con sus ingresos declarados.

Tras la rectificación, el diputado informó que todavía mantiene una deuda de $57 millones y que a comienzos de 2025 debía $45 millones. En ese marco, la Justicia solicitó al Banco Provincia documentación detallada sobre el crédito, incluyendo cronograma de pagos, refinanciaciones y respaldo sobre el origen de los fondos utilizados.

La investigación también incluyó medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario, pedidos de información a organismos tributarios, al Banco Central, a Migraciones y a la Unidad de Información Financiera. Además, el Juzgado Federal N°6 ordenó requerir documentación en el Ministerio de Defensa vinculada a sus cargos públicos y recibos salariales.

En las últimas horas, la pesquisa sumó una nueva línea de análisis relacionada con cuentas de inversión en el mercado de capitales. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que esa información concentra ahora parte de la atención de los investigadores.