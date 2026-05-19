Un accidente ocurrido este lunes en Santa Lucía generó un importante operativo sobre calle Colón, en inmediaciones del salón de eventos San Marino.

De acuerdo con la información recabada por DIARIO HUARPE, el siniestro se produjo cuando un camión intentaba cargar un tractor sobre la caja del vehículo. En medio de la maniobra, el peso habría desestabilizado la estructura y provocó el accidente.

Por causas que se investigan, el camión sufrió un siniestro vial. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Tras el hecho, el tractor fue retirado del lugar y trasladado a un taller cercano. Además, parte de una estructura tipo tinglado utilizada por una verdulería sufrió daños parciales producto del impacto.

Personas trabajaron en la limpieza y el orden de la zona tras el siniestro vial. Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En medio del incidente, uno de los trabajadores del camión recibió un golpe en el hombro luego de que parte de la maquinaria cayera cerca suyo. A pesar de ello, no hubo personas con heridas de gravedad ni otros vehículos involucrados.

El camión fue removido del lugar con la ayuda de una grúa.

Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación vehicular y colaborar con las tareas de limpieza y remoción.

El tractor que el camión intentó levantar. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)