Artistas, jardines maternales y academias piden trabajar: “Ya no tenemos con qué comer”

“Quiero trabajar porque no sé robar”, “Los jardines maternales tenemos firmadas actas de defunción”, “El arte es salud”, fueron algunos de los carteles que se vieron en el mediodía de este martes en el frente del Centro Cívico. Eran parte de la protesta que hicieron cerca de 50 sanjuaninos propietarios de jardines maternales, academias de danza y artistas independientes que con bailes, globos, instrumentos, barbijos y distancia social pidieron volver a trabajar.

En la protesta hubo carteles, globos e intervenciones artísticas. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Una de las participantes fue Gemina Maratta quien tiene un jardín maternal y una escuela de danzas y dice que está sobrellevando todo con préstamos, pero tiene que comenzar a pagarlos y no puede trabajar.

“Más allá de que no podemos mantener nuestro lugar de trabajo, no tenemos con qué comer, con qué vivir, cómo salir adelante”, dijo a DIARIO HUARPE.

Protestaron frente al Centro Cívico. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

La mujer asegura que no entiende porqué a otras áreas les permitieron volver y las que se manifestaron este martes no. “En los jardines podemos recibir sólo tres niños por sala, económicamente no es nuestra solución, pero no importa, nosotros necesitamos trabajar sea con el protocolo que sea”, comentó. Asegura que las normativas no los benefician, pero las van a aceptar y cumplir.

En el caso de los jardines, volvieron a mediados de agosto y trabajaron sólo una semana. Mientras que, las academias volvieron a abrir sus puertas a mediados de junio.

Incluso, los padres que llevan a sus hijos a los maternales les están pidiendo que vuelvan debido a que deben salir a trabajar y no tienen quién les cuide los niños. Algunos terminan llevándolos a sus empleos por lo que piden el regreso de estas instituciones.

Gema asegura que los sectores que reclamaron están desesperados. Ya no pueden afrontar ni los costos de los alquileres que generalmente son elevados por ser lugares grandes y ubicados en zonas comerciales.

Cerca de 50 personas participaron de la manifestación. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Es nuestra fuente de trabajo y la vamos a defender, pero ya es una situación dificilísima, fueron muchos los maternales que ya cerraron”, finalizó Gema.

Video:

Protocolo con el que funcionaron las academias de danza antes de la Fase 1:

Tener visible en la institución recreativa el Sello de Establecimiento Seguro.

Comunicar a través de redes sociales y otros medios de comunicación los horarios de apertura y cierre de la institución. Estipular días y horarios para dictado de clases, talleres y ensayos.

Cumplir los protocolos sanitarios respetando distanciamiento social de 2 metros, higiene respiratoria, higiene de manos, limpieza y desinfección de superficies y ventilación de ambientes. Disponer de infografía referida a síntomas, técnica de adecuada higiene de manos, higiene respiratoria.

Considerar la edad mínima de 12 años para convocatorias a cursos, talleres, clases y ensayos.

Los trámites administrativos, audiencias, entrevistas, presentaciones en general en cada uno de estos espacios se realizarán en horarios especiales y por turnos.

El manejo de dinero debe ser a través de vías digitales o plásticos.

Los espacios deben estar abiertos de 10 a 20.

Protocolo con el que funcionaron los jardines maternales antes de la Fase 1:

Solicitar certificado de buena salud con fecha actualizada mensualmente otorgada por pediatra de cabecera a cada niño, constando vacunas recibidas y ausencia de síntomas respiratorios en los últimos 20 días.

Tomar la temperatura a toda persona que ingrese a la institución.

Cumplir con las capacitaciones obligatorias establecidas por el Ministerio de Salud Pública en control de infecciones para directivos y propietarios de los establecimientos.

Los directivos del establecimiento deben proveer a todo el personal de los elementos de protección necesarios y garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una adecuada higiene de manos y respiratoria.

Los docentes del establecimiento deben cumplir el protocolo y comunicar las anomalías detectadas en el área de trabajo, cooperar con el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad e higiene, acatando las recomendaciones y utilizar cubrebocas y máscara facial de forma permanente. También usar guantes en el caso de cambiar pañales luego de cada uso, con posterior lavado de manos y cambiar su ropa de calle por el uniforme de la institución al momento de ingresar a la institución. Al retirarse, llevar el uniforme a su casa en una bolsa cerrada para el lavado con agua a más de 60° y jabón todos los días.

Todo el personal debe utilizar cubrebocas y los niños mayores de 2 años también deben hacerlo. En función de ello, se recomienda la realización de juegos y canciones que estimulen el uso del mismo.

Respetar en todo momento distancias mínimas de 2 metros entre las personas y evitar el contacto entre personas, específicamente dar la mano, abrazar o besar a otras personas.

La actividad de los jardines se distribuirá en grupos los cuales se limitarán a un docente con tres niños por clase, y las actividades colectivas como patio, comedor o siesta serán independientes en cada grupo de 3 niños.

No está permitido compartir vajilla y utensilios.

Evitar las reuniones de padres en espacios cerrados del establecimiento.

Evitar el hacinamiento durante el ingreso y egreso de la institución, garantizando que el mismo sea secuenciado.

Se deberá impedir el ingreso de los padres al establecimiento, debiendo dejar los niños en el acceso y esperarlos en el mismo lugar al concluir la jornada, respetando el distanciamiento correspondiente.

Se debe evitar que las personas que se encarguen de trasladar a los niños pertenezcan a la población vulnerable.