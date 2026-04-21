Quién es la famosa que tuvo un ataque de pánico y abandonó Gran Hermano

La gala de eliminación de este lunes se convirtió en el escenario de una situación dramática que terminó con la salida voluntaria de una de las competidoras. Tras enterarse de que continuaba en carrera con apenas el dieciséis por ciento de los votos negativos, Jessica Maciel sufrió un fuerte colapso emocional frente a las cámaras.

La jugadora, que se había incorporado a la competencia en lugar de Andrea Del Boca, fue trasladada de urgencia al confesionario para recibir asistencia inmediata de psicólogos y personal médico.

Durante el episodio de llanto y angustia, la concursante manifestó con claridad que "me quiero ir". Esta determinación surgió luego de una semana cargada de tensión donde la participante fue notificada oficialmente sobre la existencia de denuncias judiciales en su contra por presunta explotación sexual.

Aunque intentó defenderse y dialogar sobre el asunto con sus compañeros, la exposición del caso generó una vulnerabilidad extrema que afectó de manera directa su permanencia en el juego.

Al momento de concretar su retiro definitivo, la mujer justificó su partida al asegurar que "mi familia me necesita". El impacto de su renuncia dejó en una posición inestable al grupo que actualmente lidera Yipio, alterando el equilibrio interno de la casa.

En el estudio la aguardaban sus seres queridos, incluyendo a su esposo Mariano, su suegra y su pequeña hija, mientras el programa registraba niveles de audiencia elevados en una jornada marcada por los conflictos personales.