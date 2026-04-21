La Iglesia encendió una nueva señal de alarma por el avance del narcotráfico en la Argentina y advirtió sobre sus consecuencias en el tejido social, especialmente en los sectores más vulnerables. A través de un mensaje dirigido también al Gobierno, planteó la necesidad de reforzar las políticas públicas y la presencia estatal para frenar una problemática que consideran en expansión.

Desde la Conferencia Episcopal señalaron que el crecimiento del narcomenudeo y el consumo de drogas está impactando con fuerza en los barrios, donde muchas veces las organizaciones criminales ocupan espacios que el Estado deja vacantes. En ese contexto, remarcaron que esta situación genera violencia, exclusión y deterioro de las condiciones de vida, particularmente entre los jóvenes.

Uno de los puntos centrales del planteo es que el narcotráfico no solo debe ser abordado desde la seguridad, sino también desde una perspectiva social más amplia. En reiteradas oportunidades, la Iglesia insistió en la necesidad de políticas de prevención, contención y acompañamiento, con foco en la educación y la inclusión como herramientas clave para combatir el problema de fondo.

Además, los referentes eclesiásticos advirtieron que cuando el Estado se retira o reduce su presencia en los territorios más vulnerables, las redes del narcotráfico avanzan y ocupan ese lugar, generando una suerte de estructura paralela que condiciona la vida cotidiana de miles de personas.

En este marco, el mensaje también incluyó un llamado a las autoridades nacionales a reforzar las estrategias integrales contra el narcotráfico, combinando medidas de seguridad con acciones sociales sostenidas en el tiempo. La advertencia se suma a una serie de pronunciamientos que la Iglesia viene realizando desde hace años sobre el crecimiento de este fenómeno y sus consecuencias en la sociedad argentina.