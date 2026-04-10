La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización para el próximo 21 de abril. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional del gremio y tendrá como eje principal el reclamo por la reapertura de paritarias en la administración pública.

La decisión surge en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales y en rechazo a posibles recortes en la estructura del Estado. Desde el sindicato señalaron que los incrementos salariales otorgados se ubican por debajo de la inflación acumulada.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre el escenario actual y lanzó una definición que marcó la convocatoria: “Si no hay plata, no habrá paz social”.

En esa línea, el dirigente sostuvo que la situación salarial se deterioró en los últimos meses. “El poder adquisitivo está en caída libre y el endeudamiento de los hogares es total”, afirmó.

ATE también exigió la apertura inmediata de las negociaciones paritarias y cuestionó la política salarial. “Las paritarias tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, señaló Aguiar, quien además advirtió que el Gobierno “se va a arrepentir” de limitar los aumentos.

Según datos difundidos por el gremio, los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión nacional.

En paralelo, la organización definió acompañar otras medidas sindicales, entre ellas una movilización a Plaza de Mayo junto a trabajadores del sector industrial en reclamo por la reactivación de la actividad.

La modalidad de adhesión al paro del 21 de abril será definida en los próximos días por cada seccional provincial.