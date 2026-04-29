Atlético de Madrid y Arsenal protagonizan este miércoles una de las grandes semifinales de la UEFA Champions League, en un cruce que promete alto voltaje y que puede marcar el rumbo hacia la final del torneo.

El partido de ida se disputará este 29 de abril en el estadio Metropolitano de Madrid desde las 16:00 (hora argentina) y podrá verse en vivo por ESPN, Fox Sports y la plataforma Disney+.

El equipo dirigido por Diego Simeone vuelve a esta instancia después de nueve años con la ilusión de alcanzar su primera Champions, apoyado en su tradicional solidez defensiva, intensidad y eficacia en momentos clave.

Por su parte, el conjunto inglés conducido por Mikel Arteta llega como uno de los equipos más competitivos del momento, con un estilo basado en la posesión, la presión alta y el juego ofensivo.

El Atlético accedió a semifinales tras eliminar a Barcelona en una serie muy disputada, mientras que Arsenal dejó en el camino a Sporting Lisboa y pelea en paralelo por el título de la Premier League.

Entre las figuras, se destaca la presencia del argentino Julián Álvarez, quien será titular en el equipo español, mientras que los ingleses apuestan a nombres como Bukayo Saka y Martin Ødegaard para marcar diferencias.

El cruce enfrenta dos equipos que buscan su primera consagración en la Champions, lo que le agrega un condimento especial a una serie que definirá a uno de los finalistas del torneo más importante de Europa.