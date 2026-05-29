El eclipse solar total más largo del siglo XXI ya tiene fecha confirmada y genera expectativa entre astrónomos y aficionados de todo el mundo. El fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, una cifra excepcional para este tipo de eventos.

Según especialistas y datos difundidos por la NASA, el eclipse no volverá a repetirse con características similares hasta el año 2183, por lo que es considerado uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo.

La franja de totalidad —la zona donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna— atravesará principalmente el norte de África, Medio Oriente y parte del sur de Europa. Los mejores puntos de observación estarán en países como Egipto, Libia, Marruecos, Arabia Saudita y España.

En Egipto se registrará el momento de máxima duración, especialmente en la región de Luxor, donde el cielo permanecerá completamente oscuro durante más de seis minutos.

España también tendrá un papel destacado, ya que será el único país europeo donde el eclipse podrá observarse de forma total en varias regiones. Ciudades como Cádiz, Málaga y otras zonas del sur español figuran entre los lugares más recomendados para seguir el fenómeno.

El evento formará parte de una seguidilla de eclipses solares visibles en Europa entre 2026 y 2028. De hecho, el 12 de agosto de 2026 ya habrá un eclipse total observable en España, considerado el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo.

Especialistas recomiendan observar el eclipse únicamente con protección ocular homologada, como gafas certificadas bajo normas internacionales, ya que mirar directamente al Sol puede provocar daños permanentes en la vista.