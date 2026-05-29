En medio de una acentuación de las compras por parte del Banco Central de la República Argentina, que ya superan los US$ 2.500 millones -impulsada por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa- el tipo de cambio oficial terminó la rueda de mayo con un alza llamativa. A pesar de estos intentos de fortalecer sus reservas, la entidad no pudo contener la suba.

La divisa norteamericana terminó por encima de los $1.400. Si bien, a lo largo de 2026 arrastra con una caída del 3,2% (-$47), el tipo de cambio retrocedió $2 a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y la cotización quedó nuevamente lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escaló $1.757,34, con una brecha del 24,8%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los US$ 719,8 millones. El dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), tras subir en tres de las cuatro semanas y tocar un máximo el pasado miércoles 27 de mayo.

En tanto, los contratos de futuros operaron subas por hasta 0,3% en tramos de 2026, pero anotaron mayoría de bajas en los de 2027.

El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410 para fines de mayo y a $1.615 para fines de diciembre.

Este viernes, se operaron unos u$s1.639 millones. A nivel minorista, el dólar cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.859. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar marcó un promedio ponderado de $1.431,57.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.434,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.485,40, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%. En tanto, el dólar blue cotiza estable a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Merval

Por su parte, las acciones en bolsa del Merval, subió 2,7%, también con Telecom a la cabeza, seguida de Banco Macro y las energéticas YPF, Edenor y TGN.

El Banco Central compró en el último día hábil de mayo US$70 millones y suma US$ 2.596 millones. Ya reunió US$ 9.756 millones en lo que va del año, el 97% del monto al que apuntaba llegar en todo 2026.

El jueves, la autoridad monetaria aceleró su ritmo de compras de dólares y sumó US$447 millones y acumuló US$2.526 millones en mayo, segundo mejor mes del año en materia de compra de dólares.