Luego del último aumento aplicado al precio del gas natural, el Gobierno nacional dispuso una nueva suba que impactará directamente en las facturas a partir de noviembre. Mediante la Resolución 1698/2025, publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Economía Luis Caputo estableció un incremento del 7% al 7,20% del fondo fiduciario para zona fría, lo que representará un aumento promedio del 3,8% en la tarifa final.

La medida afecta tanto al gas destinado a la venta como al autoconsumo. En ambos casos, el recargo se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema de ductos en todo el país. El ENARGAS será el encargado de ajustar los procedimientos de facturación y garantizar su correcta aplicación.

En paralelo, la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, oficializó la Resolución 433/2025, que redefine el precio del gas en el PIST para todos los contratos vinculados al Plan Gas.Ar, el autoabastecimiento interno, la exportación y la expansión del sistema de transporte entre 2023 y 2028. Las empresas productoras, distribuidoras y subdistribuidoras deberán adecuar sus contratos en un plazo máximo de cinco días desde la publicación de la norma.

El ENARGAS fue instruido para garantizar que las nuevas tarifas se reflejen de forma inmediata en las facturas de los usuarios residenciales y comerciales. Según la resolución, el ajuste abarca a todas las distribuidoras del país, con nuevos precios base por metro cúbico:

Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): $2.925

Metrogas S.A. (CABA y Buenos Aires): $2.885

Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943

Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912

Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): $2.906

Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2.931

Naturgy NOA S.A. (Salta, Tucumán y La Puna): $2.893

Camuzzi Gas Pampeana S.A.: Buenos Aires $2.895, Bahía Blanca $2.852, La Pampa Sur $2.937, La Pampa Norte $2.896

Camuzzi Gas del Sur S.A.: Buenos Aires Sur $2.828, Chubut Sur $2.829, Neuquén $2.935, Cordillerano $2.908, Santa Cruz Sur $2.795, Tierra del Fuego $2.784

Redengas S.A. (Paraná): $2.935

El nuevo esquema tarifario se enmarca en el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, que busca sostener el autoabastecimiento y la inversión energética. Con este ajuste, el Ejecutivo nacional continúa su política de actualización gradual de tarifas para reducir subsidios y avanzar hacia la sostenibilidad fiscal del sistema energético.