Personal del Hospital Rawson solicita colaboración para dar con familiares de Abel Aguirre, un hombre de 61 años que permanece internado en estado delicado tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). El paciente fue ingresado en el área de Clínica Médica y presenta secuelas derivadas del cuadro.

Según informaron desde el centro de salud, Aguirre se encontraba en situación de calle al momento de su ingreso, lo que dificultó la identificación de allegados o contactos cercanos que puedan asistirlo durante su internación.

Las autoridades indicaron que, a través de la intervención policial, se iniciaron tareas de búsqueda de posibles familiares en la provincia de Córdoba, ya que las primeras averiguaciones determinaron que el hombre no sería oriundo de San Juan.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, hasta el momento no se logró establecer contacto con ningún familiar, a más de un mes de su internación. La situación genera preocupación en el equipo médico y social que sigue de cerca su evolución.

Actualmente, el paciente se encuentra bajo la órbita del Servicio Social del hospital, internado en el sector de Clínica Médica, ubicado en el primer piso del nosocomio.

Desde el Hospital Rawson apelan a la solidaridad de la comunidad y solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre familiares o conocidos de Abel Aguirre se comunique al teléfono 4294700, interno 4504. De esta manera, buscan avanzar en su contención y acompañamiento en este difícil momento.