El dirigente de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, lanzó una fuerte crítica contra el presidente Javier Milei y cuestionó su estilo de conducción, al que calificó como confrontativo y alejado del diálogo político. Sus declaraciones se dieron en el marco de un análisis más amplio sobre el rumbo del país y el rol que debería asumir el liderazgo nacional.

“Este muchacho que está como presidente insulta, agrede, agrede. Si yo estuviera en el Senado, me paro y le meto una cachetada, porque a mí no me van a venir a insultar”, expresó en el Café de la Política, programa que se emite en HUARPE TV.

Más allá de la dureza de la expresión, Avelín centró su crítica en lo que considera una falta de convocatoria y de construcción política. Según planteó, el rol de un presidente debe estar orientado a generar consensos amplios y no a profundizar divisiones. “Cuando el presidente es convocante, debe ser tolerante, debe hacer participar a la gente y construir un gran acuerdo nacional”, sostuvo.

En esa línea, el dirigente sanjuanino planteó que el Gobierno debería aprovechar el respaldo político con el que asumió para impulsar políticas de largo plazo en áreas estratégicas. “Con la fuerza que tuvo, podría haber convocado a los mejores en educación, en salud, a los científicos, para hacer planes a largo plazo”, indicó.

Para Avelín, esa convocatoria permitiría sentar las bases de un proyecto de país más sólido y sostenido en el tiempo, algo que —según su mirada— hoy no está ocurriendo. “Hay que juntar a los mejores cerebros del país y definir un rumbo claro”, remarcó.

El referente de la Cruzada también cuestionó lo que definió como una lógica binaria en la construcción política del oficialismo nacional. “Esto de ‘me apoyás estás bien y si no, estás mal’, no sirve”, afirmó, al considerar que ese enfoque limita la posibilidad de acuerdos y debilita la institucionalidad.

Las declaraciones de Avelín se suman a un clima de creciente tensión en el escenario político nacional, donde el estilo del presidente Milei genera adhesiones y rechazos en distintos sectores. En ese marco, el dirigente sanjuanino optó por un discurso directo y sin matices, en línea con su perfil crítico hacia los extremos del espectro político.

Textuales

Alfredo Avelín Nollens / Dirigente de la Cruzada Renovadora