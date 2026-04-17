La conductora Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa prevista para este viernes debido a un problema de salud que se presentó en los últimos días.

Según trascendió, la conductora comenzó con síntomas compatibles con un resfrío durante la semana, en un contexto de alta humedad en la Buenos Aires. Si bien en un primer momento el cuadro fue leve, con el paso de las horas se intensificó, lo que derivó en la recomendación de reposo.

Ante esta situación, Juana Viale asumirá la conducción de los programas previstos para el fin de semana en la pantalla de El Trece, tanto “La noche de Mirtha” como “Almorzando con Juana”.

La última aparición pública de Legrand había sido días atrás en el teatro Teatro Lola Membrives, donde asistió a una función de la obra “Rocky”, protagonizada por Nico Vázquez.

En los días posteriores, la conductora mantuvo algunas actividades privadas, aunque debió cancelar su presencia en la gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, prevista para esta semana.

La programación del fin de semana se mantendrá sin modificaciones en su emisión, con la conducción a cargo de Juana Viale y la participación de los invitados ya confirmados.