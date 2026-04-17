El Gobierno de San Juan avanza en la recta final de un proyecto clave para la actividad minera: la futura Ley de Desarrollo Local Minero, es decir, la ley de proveedores mineros. Dicha iniciativa será presentada en los próximos días, antes de fin de mes seguro, aunque aún sin fecha confirmada. El cónclave fue encabezado por los ministros de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, con sus equipos técnicos y diputados provinciales para exponer el estado de avance del proyecto y recoger aportes antes de su envío a la Legislatura Provincial.

El encuentro marcó un paso importante en la construcción política de la norma. Con distintos bloques representados, el objetivo fue ajustar detalles y consolidar una propuesta con mayor respaldo legislativo.Según pudo averiguar DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, el proyecto incorpora un esquema basado en objetivos de referencia en lugar de cupos obligatorios, una decisión que busca dar mayor flexibilidad al sistema sin perder de vista el impulso al entramado productivo local.

A su vez, la iniciativa contempla criterios de prioridad territorial, programas de fortalecimiento de proveedores y definiciones específicas sobre el alcance de lo que se considera proveedor y mano de obra local dentro del esquema minero.

Estos ejes apuntan a ordenar la participación de empresas sanjuaninas en la cadena de valor, promoviendo su desarrollo sin generar rigideces que puedan afectar la dinámica de inversión.

Participación política y aportes legislativos

Del encuentro participaron diputados de distintos espacios políticos. Entre ellos, referentes del Partido Bloquista, que previamente habían presentado un proyecto propio vinculado a proveedores mineros.

Asistieron el presidente del partido, Luis Rueda, junto a los legisladores Federico Rizo y Gustavo Deguer, este último representante por Iglesia y quien este año presidirá la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.

También formaron parte de la reunión el presidente del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba, la diputada de la Unión Cívica Radical, Alejandra Leonardo, y el legislador del bloque del Este - Primero Angaco, Marcelo Mallea, entre otros.

Durante el encuentro se generó un intercambio técnico y político que permitió acercar posiciones. Según indicaron las fuentes presentes, hubo debate y propuestas que contribuyeron a enriquecer el contenido del proyecto.

Uno de los aportes valorados fue la iniciativa del bloque bloquista de avanzar en la creación de un registro moderno de proveedores, con acceso digital y mayor trazabilidad en la información.

Pulido final antes del ingreso legislativo

La reunión tuvo como objetivo principal terminar de pulir el proyecto antes de su presentación formal. La instancia permitió incorporar miradas legislativas y ajustar aspectos técnicos de la norma.

En este sentido, en un breve diálogo con DIARIO HUARPE, el diputado Deguer, fue claro al decir: "Ellos (por el Gobierno) han tenido reuniones con las cámaras, datos y el consenso general para avanzar. Vamos a seguir trabajándolo, consensuando, pero diría que hemos coincidido en todo".

La futura Ley de Desarrollo Local Minero se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Gobierno provincial, orientada a consolidar la actividad minera como motor de desarrollo económico y generación de empleo. La iniciativa, que ha despertado tanto voces a favor y como en contra, busca fortalecer la participación local en los proyectos mineros, mejorar la articulación entre empresas y promover un crecimiento más equilibrado en el territorio.

Con el texto en su etapa final de ajustes, el proyecto se perfila como uno de los debates centrales del año legislativo en San Juan, con impacto directo sobre el desarrollo productivo, el empleo y la integración de proveedores locales en la industria minera.