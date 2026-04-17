El sistema del PAMI atraviesa un escenario de tensión, con versiones sobre una supuesta crisis financiera que generó preocupación entre afiliados en distintas partes del país. En este contexto, el organismo garantizó la continuidad de la atención a sus afiliados y confirmó que todos los servicios del sistema se mantienen en funcionamiento normal.

El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, sostuvo que la prestación no presenta interrupciones y que el sistema continúa operativo en todas sus áreas. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación, en todas las áreas que tiene el instituto, sigue en forma normal”, afirmó.

Esteban Leguízamo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

El funcionario explicó que en los últimos días circularon comentarios vinculados a la atención de los afiliados, especialmente en relación con los médicos de cabecera. En ese sentido, señaló que se trató de un incumplimiento de contrato con baja adhesión que actualmente se encuentra normalizado.

La aclaración se dio en un contexto atravesado por el paro de 72 horas de médicos de cabecera en todo el país, que reclamaron mejoras salariales, regularización de pagos y cambios en el esquema de trabajo, lo que generó impacto en la atención de afiliados.

En paralelo, también circularon versiones sobre posibles recortes en medicamentos y prestaciones, lo que generó preocupación en distintos sectores de jubilados.

Desde el organismo se indicó que, pese al conflicto con prestadores y los reclamos del sector, la atención médica, la provisión de medicamentos y las prestaciones generales continúan funcionando con normalidad en todo el país.