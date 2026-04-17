La mesa política del Gobierno Nacional volvió a concentrarse este viernes en Casa Rosada con un objetivo claro: aceitar la maquinaria legislativa y definir el ingreso de nuevos proyectos al Congreso de la Nación. Tras una intensa reunión de coordinación, el Ejecutivo resolvió que este mismo viernes serán remitidas dos iniciativas de peso: la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

El encuentro sirvió para repasar el estado de avance de las propuestas que ya transitan los pasillos del Palacio Legislativo, pero fundamentalmente para ajustar la estrategia ante la llegada de estos nuevos textos. Desde el entorno presidencial destacaron la necesidad de optimizar los tiempos parlamentarios para dar respuesta a estas problemáticas que el oficialismo considera prioritarias.

Los nombres de la mesa chica

La reunión contó con la participación de los actores centrales del armado libertario y los nexos con las cámaras. Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La pata legislativa estuvo representada por la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes serán los encargados de articular los consensos necesarios para el tratamiento de las leyes. También formaron parte del cónclave el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.

Las nuevas leyes

El envío de la modificación a la Ley de Salud Mental busca atender reclamos de distintos sectores profesionales y familiares que vienen solicitando una actualización de la normativa vigente. Por otro lado, la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez apunta a reforzar los controles y auditorías sobre los beneficios otorgados, en línea con el plan de ajuste y transparencia que pregona la gestión nacional.

Con este movimiento, el Gobierno espera retomar la iniciativa en la agenda legislativa y poner a prueba, una vez más, su capacidad de negociación en un Congreso donde cada voto cuenta para consolidar las reformas estructurales que busca implementar.