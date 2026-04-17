Un adolescente de 16 años, imputado como partícipe secundario en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno, fue atacado dentro de su celda en el sector juvenil de la Unidad Penitenciaria N°2 de Las Flores.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde, cuando otros internos habrían incendiado un colchón en el pabellón donde se encuentra alojado el menor. Además, según fuentes penitenciarias, intentaron agredirlo físicamente en el momento en que era trasladado para reunirse con sus abogados.

El joven permanece detenido con prisión preventiva por disposición del juez José Alberto Boaglio, acusado como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio en la causa que investiga el ataque armado.

Tras el episodio, la defensa del menor solicitó a la Justicia medidas urgentes para garantizar su seguridad, incluyendo su traslado a otra dependencia del Servicio Penitenciario. También se pidió resguardar su integridad física y emocional mientras permanezca privado de la libertad.

La investigación del caso está a cargo del Ministerio Público de la Acusación, bajo la intervención de la fiscal de Menores Carina Gerbaldo, quien sostiene que el adolescente habría tenido conocimiento previo del ataque.

El hecho que originó la causa ocurrió el 30 de marzo en la localidad de San Cristóbal, cuando un joven de 15 años ingresó armado a la escuela y disparó contra alumnos, lo que provocó la muerte de un estudiante de 13 años y dejó a otros ocho heridos.

Mientras el autor material es inimputable por su edad, el joven de 16 años permanece detenido bajo un régimen cerrado y su situación judicial será revisada por la Cámara de Apelaciones de Rafaela.