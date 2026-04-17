La Justicia federal incorporó a la investigación seis contratos de coproducción firmados entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y la productora Imhouse, vinculada a Marcelo Grandio, en el marco de una causa que también involucra al vocero presidencial Manuel Adorni.

Los acuerdos —cinco correspondientes a la TV Pública y uno a Radio Nacional— incluyen la producción de ciclos de entrevistas y programas de streaming, con diferentes esquemas de costos y reparto de ingresos publicitarios.

Según los expedientes, RTA aportó el aire, estudios, equipamiento básico, personal técnico y recursos de producción, mientras que la productora asumió la organización de contenidos, equipamiento adicional, personal propio y el pago de derechos a entidades como Argentores, SADAIC y SADEM.

Entre los contratos figura el ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, con distintas etapas de producción entre 2024 y 2025. El primer acuerdo estableció un costo total cercano a los 6 millones de pesos, mientras que los siguientes fijaron valores por capítulo que oscilaron entre $900.000 y más de $1 millón, bajo un esquema de recuperación a través de publicidad y posterior reparto en partes iguales.

También se firmaron convenios para programas de streaming como “Enredados” y “La Sala”, emitidos en plataformas digitales de la TV Pública, con costos por capítulo y el mismo sistema de financiamiento compartido.

En paralelo, se sumó un contrato para un programa radial emitido por AM 870, dentro del esquema de producción de contenidos asociado a la productora.

La documentación fue incorporada a la causa que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, donde se investigan posibles irregularidades vinculadas a estos acuerdos y a la relación entre Grandio y Adorni.

En ese marco, el juez solicitó registros de comunicaciones y movimientos bancarios. Según consta en el expediente, se registraron transferencias realizadas por la productora a Adorni antes de su ingreso a la función pública, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023.

La investigación busca determinar el alcance de los contratos, las condiciones de los acuerdos y la relación entre los involucrados en el período previo y posterior a la asunción del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.