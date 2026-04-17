En un juicio abreviado realizado bajo el Sistema Especial de Flagrancia, la Justicia de San Juan condenó a Alfredo Antonio Scafide a la pena única de un año y cuatro meses de prisión efectiva en el Penal de Chimbas. El hombre fue hallado culpable de los delitos de amenazas y desobediencia a una orden judicial, con el agravante de ser declarado reincidente.

El hecho ocurrió el pasado 15 de abril, alrededor de las 04:00 horas. Según consta en la causa, Scafide se presentó en el domicilio de su expareja y comenzó a arrojar piedras contra la vivienda mientras gritaba amenazas de muerte.

Tras retirarse inicialmente, el agresor regresó a las 04:38 horas. En esta segunda oportunidad, lanzó una botella de vidrio contra la mujer e intentó agredirla físicamente. Durante un forcejeo, Scafide extrajo un elemento cortopunzante y lanzó un golpe hacia el cuello de la víctima; si bien no logró cortarla, le provocó un golpe en el cuero cabelludo. La situación fue presenciada por una amiga y las hijas de la mujer.

La víctima y su acompañante alertaron al 911 y siguieron al agresor a una distancia prudencial. Minutos después, personal policial logró la aprehensión de Scafide en calle Pellegrini, entre 9 de Julio e Ignacio de la Roza. Aunque el sospechoso fue requisado en el lugar, los efectivos no lograron hallar el arma blanca mencionada por la denunciante.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Liliam Mari. Al momento del ataque, sobre Scafide pesaba una prohibición de acercamiento y hostigamiento vigente, de la cual ya había sido legalmente notificado. Por lo que las partes acordaron una condena de ocho meses por este nuevo hecho que, al unificarse con antecedentes previos, resultó en la pena total de 16 meses de cárcel efectiva y la declaración de reincidencia, lo que implica que el condenado deberá cumplir en total un año y cuatro meses en el Penal de Chimbas sin beneficios de libertad condicional.