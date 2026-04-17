Una serie de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos generó un fuerte despliegue de seguridad en Mendoza, donde el número de instituciones afectadas se acercó a las 90 en el transcurso de la semana.

Según datos de la Dirección General de Escuelas, el fenómeno se expandió rápidamente tanto en escuelas públicas como privadas, con un crecimiento marcado en menos de 24 horas.

Hasta el momento, las autoridades identificaron a cuatro menores no imputables por su edad y a dos adolescentes imputados. Uno de ellos, de 16 años, fue acusado por intimidación pública tras difundir una imagen de un arma con un mensaje amenazante. El otro, de 17 años, fue imputado por llevar una réplica de arma a un establecimiento educativo; en este caso también se investiga la participación de un adulto.

El incremento de casos es analizado como un efecto de imitación impulsado por la viralización de contenidos en redes sociales y grupos de mensajería, lo que facilitó la propagación de amenazas en distintos puntos de la provincia.

Ante la situación, el Ministerio de Seguridad dispuso operativos con presencia policial en ingresos y egresos de los colegios, además de patrullajes preventivos. En algunos establecimientos se implementaron controles de pertenencias y medidas adicionales de resguardo.

El alcance del fenómeno impactó en el normal desarrollo de clases para miles de estudiantes, mientras que las autoridades avanzan en la identificación de nuevos responsables y evalúan posibles sanciones para los involucrados.

Desde el ámbito educativo indicaron que el calendario escolar se mantiene sin modificaciones y que se trabajará en la contención de la comunidad educativa y en la prevención de este tipo de situaciones.