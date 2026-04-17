En una visita que destaca su respeto por el federalismo y el análisis profundo de la coyuntura, el prestigioso periodista Alfredo Leuco dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE. Durante la charla, el analista cordobés radicado en Buenos Aires desmenuzó la tirante relación entre el Gobierno nacional y la prensa, elogió el futuro económico de San Juan y brindó un panorama detallado sobre el conflicto en Medio Oriente. "Milei no logra superar todavía el kirchnerismo", aseguró.

De entrada, Leuco marcó su postura sobre el rol del periodismo regional. "A mí cuando yo estaba en Córdoba y venían los periodistas que lograban en Buenos Aires a hablar de Córdoba, me hacía ruido, porque digo, son ustedes los que mejor conocen la realidad. Me da cierta vergüenza y trato de no meterme en la realidad provincial. Tengo mis opiniones, por supuesto, pero no quiero ser irrespetuoso con los periodistas locales", confesó.

El análisis del Gobierno nacional

Al ser consultado sobre la gestión de Javier Milei y sus constantes cruces con la prensa, Leuco fue tajante al señalar lo que considera una falencia estructural del oficialismo. "Bueno, en realidad creo que es uno de los errores más graves que tiene este gobierno frente a las dificultades cuando le aparecen casos de corrupción, o cuando no le salen algunas decisiones como él quería", dijo.

"Cuando no pueden terminar de quebrar y bajar la inflación, apelan a echar las culpas afuera y lo hacen al periodismo como chivo expiatorio. Es un gravísimo error, se lo he dicho públicamente en la radio, en la televisión. Es una actitud absolutamente autoritaria", disparó.

El periodista comparó este comportamiento con gestiones anteriores, marcando una preocupante cercanía en las formas. "Todos los gobiernos, en general, son muy críticos del periodismo. Cuando el periodismo habla mal de ellos, descubre distintos tipos de chanchullos", declaró.

"Este gobierno no logra superar todavía el kirchnerismo, que ha sido el más duro de todos con el periodismo, porque ha hablado con los dueños de los medios para echar periodistas, porque ha perseguido, patoteados", recordó, para luego añadir: "Pero en el tema de los insultos, los agravios y la descalificación, se está acercando Javier Milei y me parece que es un error gravísimo de su parte".

San Juan y el escenario internacional

A pesar de su cautela sobre la política partidaria local, Leuco destacó el presente de la provincia. "La provincia, yo soy alguien que ama profundamente al interior del país, creo que es una provincia que está siendo muy bien administrada y que las posibilidades de crecimiento con los temas de la energía y de la minería son muy positivas", valoró.

Finalmente, el analista puso la lupa sobre el tablero mundial y el rol de Estados Unidos. "Yo creo que ahí va a depender muchísimo de cuál sea la decisión de Donald Trump. Obviamente es el que mueve la ficha en estos momentos. Tengo toda la impresión de que quiere terminar una situación de la mejor manera posible y salir victorioso. Creo que subestimó al principio Donald Trump el poderío de Irán", analizó.

Respecto al conflicto en Israel, Leuco se mostró esperanzado con la posibilidad de nuevos consensos regionales. "Israel y Estados Unidos están trabajando con el resto de los países del Golfo, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, para generar lo que se llama potenciar los acuerdos de Abraham, que es aislar y dejar afuera a un grupo, a un país terrorista que fabrica terroristas como Jebola, como Hamas. Si eso ocurre, soy medianamente optimista de que se pueda realizar en la región un lugar de crecimiento, de progreso para todo el mundo", concluyó.