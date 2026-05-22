El expresidente Mauricio Macri decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre su nueva relación amorosa luego de que se difundieran imágenes junto a Dolores “Lola” Teuly durante un viaje por París. El exmandatario confirmó el vínculo y aseguró que atraviesa un buen momento personal tras su separación de Juliana Awada.

Las declaraciones ocurrieron a la salida de una obra de teatro, donde Macri fue abordado por un cronista de televisión y respondió sin esquivar las preguntas sobre su presente sentimental. “Siempre el amor es bueno”, expresó el dirigente político cuando fue consultado por su nueva etapa afectiva.

Más adelante, el expresidente habló directamente sobre Dolores Teuly y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes y programas de espectáculos: “Estamos bien, estamos conociéndonos”. La declaración fue tomada como la confirmación oficial del romance que en los últimos días había comenzado a instalarse en distintos medios nacionales.

La relación entre ambos salió a la luz luego de que en el programa televisivo “LAM” difundieran fotografías de Macri y Teuly caminando juntos por la capital francesa. Según trascendió, el vínculo habría comenzado meses atrás y tomó mayor seriedad tras la separación del exmandatario de Awada, confirmada en enero de este año después de 15 años de matrimonio.

De acuerdo con versiones difundidas por medios de espectáculos y allegados a la pareja, Macri y Teuly se conocen desde hace más de dos décadas por compartir círculos sociales y empresariales. En las últimas semanas, el vínculo habría evolucionado hasta convertirse en una relación formal.

Dolores Teuly mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática. Tiene 46 años, es empresaria y trabajó como asesora durante la gestión presidencial de Macri. Su nombre comenzó a cobrar notoriedad pública luego de que trascendieran las primeras imágenes junto al líder del PRO.

Durante el breve intercambio con la prensa, Macri también fue consultado sobre política y sobre una eventual cena con el presidente Javier Milei o con Juan Román Riquelme. Fiel a su estilo, evitó profundizar en la polémica y respondió con ironía: “Con Dolores como milanesas”.

La aparición pública de esta nueva relación se produce en un contexto donde Macri continúa activo políticamente, con participación en las discusiones internas del PRO y en medio de especulaciones sobre su futuro electoral y su vínculo con el oficialismo libertario.