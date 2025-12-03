L-Gante fue estafado por más de 100 mil dólares: quién fue

A pocos días de la detención de Nicolás Payarola, el exabogado de L-Gante y Wanda Nara, el cantante sumará una nueva denuncia en su contra que agravaría su situación legal. La acusación se centraría en una presunta estafa vinculada a la desaparición de miles de dólares.

Martín Candalaft, durante la emisión de DDM, reveló que la denuncia se formalizará pronto. "Es una denuncia que se va a presentar en los tribunales de San Isidro y sería el hecho número 13”, detalló.

El eje del conflicto radica en un acuerdo comercial que Elián Valenzuela (L-Gante) mantenía con una empresa de apuestas deportivas. El periodista explicó que la firma contrató al artista para "que dé una serie de recitales, entre ellos el del famoso Roque Pérez” y para que "promocionar la marca regalando plata por medio de sus redes sociales, lo cual banca esta casa de apuestas que también le paga a L-Gante 500 mil dólares”.

El contrato, que se pagaba en cuotas, fue la fuente del faltante. Candalaft explicó la ruta del dinero: "El contrato se lo pagan en cuotas y la primera fue de 100 mil dólares la empresa se los da a los exrepresentantes de L-Gante y no sabemos qué pasó con el dinero que debe estar dentro del arreglo con Maxi el Brother”.

El punto central de la denuncia se basa en la segunda cuota. Los nuevos representantes de L-Gante, quienes preparan la acción legal, detallaron que la segunda cuota fue de 156 mil dólares y que los cobró Payarola. El vocero de América TV advirtió que la casa de apuestas tiene "todos los recibos firmados y en regla" y le entregó el dinero a Payarola. Sin embargo, "de ese monto el abogado le da a Elián 40 mil dólares, por lo tanto, hay 116 mil dólares que han desaparecido”.

En consecuencia, el equipo legal del artista se prepara para actuar: “Se está preparando una denuncia contra Nicolás Payarola por el faltante de estos 116 mil dólares”.

Adicionalmente, se conoció que la empresa de apuestas reclamó a los nuevos representantes del cantante un supuesto préstamo solicitado por el letrado. "En la reunión de los nuevos representantes de L-Gante, la casa de apuestas dice ‘nosotros al señor Payarola le prestamos 25.000 dólares que se los vamos a reducir de las cuotas que vienen’”.

Al respecto, Martín Candalaft concluyó que los representantes de Valenzuela comenzaron a negociar con la empresa para aclarar el movimiento: “El tema es a nombre de quién se pidió ese préstamo”.