Susana Giménez en su peor momento: por qué la quieren fuera de Telefe

La figura de Susana Giménez ha estado históricamente ligada a la trayectoria de Telefe, siendo por décadas el rostro indiscutido de la señal. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente debido al desembarco de nuevos dueños, según lo reportado por Juan Etchegoyen en Mitre Live. Este cambio podría modificar profundamente su lugar en la pantalla a partir de 2026.

Etchegoyen aseguró que la conductora dejaría de ser prioridad para la señal. “Me dicen que Susana no forma parte de las prioridades de los nuevos dueños del canal. Ella no va a ser la cara del canal”, afirmó, destacando un quiebre en la relación histórica.

Las modificaciones en su estatus contractual ya comenzaron a implementarse. Etchegoyen explicó que la diva ya no percibe un sueldo desde hace algunos meses, una medida que si bien tuvo que ver con la gestión de Paramount, ahora es apoyada por los nuevos dueños. Además, reveló un dato que subraya la pérdida de su lugar privilegiado en la estructura del canal: “Lo que me dicen también es que no tiene, ya, en este diciembre 2025, un productor ejecutivo esperando su regreso como tuvo siempre”.

Aunque Telefe no buscaría prescindir de la figura de la conductora, ya que la quieren tener en el canal, su estatus ha sido degradado de prioridad a "gran figura". “Susana no es prioridad. Por supuesto, la quieren tener en el canal, pero hay que ver qué pasa”, indicó el periodista, refiriéndose a la necesidad de encontrarle un espacio en medio del reordenamiento interno, el cual estará atravesado por la transmisión del Mundial 2026.

A este reordenamiento se suman las tensiones creativas. Etchegoyen explicó que hubo un debate en el canal sobre lo que el canal pretendía y lo que quería la diva. “Es una Susana que no quiere hacer cualquier programa y que no se sintió cómoda con el programa del año pasado porque le querían imponer famosos nuevos”.