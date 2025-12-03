La curiosa técnica de Wanda Nara para conquistar hombres: "Se muere"

La reciente edición de MasterChef Celebrity se vio revolucionada por la presencia de Sebastián Yatra, quien no solo deslumbró a figuras como Marixa Balli, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo, sino que puso el foco en un arma de seducción de la conductora: su famosa torta de manzana.

Luego de un cariñoso abrazo con Wanda, el cantante colombiano reveló la razón de su visita: "quiero que sepan que estoy aquí porque ella hace una torta de manzana increíble, y hablando del programa me dijo por qué no venia a MasterChef".

Los jurados Damián Betular y Germán Martitegui reclamaron conocer la receta, pero Wanda enfatizó el poder de su preparación al contestar: "No la puedo dar porque cada hombre que la prueba muere de amor". La situación escaló a tono de humor, con Yatra proponiendo que la torta de Wanda se comercializara en la patisserie de Betular.

Wanda también insinuó un posible acercamiento con el colombiano, al revelar que hace un tiempo Yatra le había regalado un collar, aunque no pudieron verse. La tensión se disipó brevemente cuando Maxi López, presente en el estudio, comentó sobre la receta: "En mi gestión no hubo torta de manzana".

Un secreto de seducción con historia

La torta de manzana es, desde hace tiempo, un "secreto de seducción" y un "caballito de batalla" de Wanda a la hora de conquistar. Esta historia de amor y seducción se remonta a 2023, cuando aún estaba en pareja con Mauro Icardi. En esa edición de MasterChef, el futbolista fue invitado como cuarto jurado y Wanda confesó: "yo no soy muy hábil en la cocina pero a Mauro lo enamoré con la torta de manzana". Icardi asintió, confirmando la eficacia de la receta para conquistar un corazón.

Pese a que la conductora mantuvo la mística en el reality, la receta no es un secreto absoluto. En 2023, Wanda la mostró y la compartió con sus seguidores en redes sociales. Se trata de una receta que hacía su abuela y que ella reproduce hoy en día junto con su hija Isabella.

La receta que enamora, paso a paso

Según Wanda Nara, la torta de manzana que utiliza como secreto para enamorar se prepara con los siguientes ingredientes: Azúcar, tres manzanas, 150 gramos de Manteca, Esencia de vainilla, Polvo de hornear, 150 gramos de Harina y cuatro huevos.

Para la preparación, el proceso es el siguiente: Primero, se coloca el azúcar en el molde desmontable que va al horno hasta que se haga caramelo. Por separado, en un bol, se colocan los cuatro huevos, azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y 150 gramos de manteca. Se rompen los huevos y se mezclan con batidora la manteca, el azúcar y la esencia de vainilla. Luego, se agregan la harina y una cucharadita de polvo para hornear. Finalmente, se cortan las tres manzanas en rodajas y se ponen en el molde sobre el caramelo, colocando arriba toda la preparación. La tarta se introduce en el horno, previamente calentado a 150 grados, y se deja alrededor de 40 minutos.