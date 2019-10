Bautista sobre el Villicum: "Esta pista me gusta mucho"

Por primera vez en suelo argentino, Álvaro Bautista estrenó su moto arriba de la pista del Circuito San Juan Villicum. El viernes terminó segundo y ayer sábado ganó y sumó su victoria número 16.

"Es mi primera visita a esta pista y he ganado la carrera, así que estoy muy contento”, dijo al final de la carrera. Después agregó: “Es una pista que me gusta mucho, desde el viernes me sentí fuerte y la moto funcionó muy bien, incluso aunque las condiciones no eran perfectas”.