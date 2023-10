¿Bellator está en venta? Lo que dijo Scott Coker sobre el futuro de la compañía de MMA

Después de lo que fue el Bellator 300 del pasado fin de semana, Scott Coker, Presidente de la empresa, no se quedó callado. Tras los rumores de una posible venta de la compañía, el antes mencionado decidió salir al cruce y aclarar diferentes cuestiones y versiones. Si bien no descartó ninguna posibilidad, fue contundente. De esa forma, en la conferencia de prensa posterior al evento, soltó varias frases interesantes.

"Veremos hacia dónde va el futuro en cuanto a si se llegará a un acuerdo o no. Estas cosas toman tiempo, y hasta que el tiempo se solidifique es sólo especulación. Tenga en cuenta: no soy dueño de Bellator. Bellator no es mi empresa para poseer, vender, conservar o fusionar. Es propiedad de Viacom, tienen un proceso que realizan y están haciendo lo que deben hacer. No es algo que poseo para vender o no vender", partió diciendo Coker.

Además, Scott también aprovechó para decir: "Es difícil para mí comentar realmente (la situación) porque es completamente diferente. Ahora, hay algunos sentimientos que siento igual, pero al final del día no es mi compañía. Ha sido una gran experiencia ver crecer a esta empresa. Piénsalo: cuando piensas, ¿qué otra compañía en este momento además de UFC va a los estadios y básicamente vende lo que hacemos aquí?".

¿Qué ocurrirá con Bellator?

"O se agotaron las entradas en París, se agotaron las entradas en Irlanda un par de veces, se agotaron las entradas en Chicago. Quiero decir, es bueno ver crecer la marca. Tenemos una gran empresa. Cuando se habla del claro número 2 en el espacio, nadie tiene los luchadores que tenemos nosotros. Nadie puede llenar este estadio como nosotros, excepto UFC", sostuvo el mandatario de Bellator.

Para sentenciar, Scott Coker agregó lo siguiente: "Cuando pienso en los comentarios negativos provenientes de otros promotores, simplemente es lo que es. Realmente no me afecta eso. Realmente trato de concentrarme en el negocio en cuestión y en lo que es importante para el crecimiento de esta empresa y el crecimiento para intentar que esto siga adelante".