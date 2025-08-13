El clásico segmento del Yo Cocino del programa Yo Te Invito, que se transmite por Huarpe TV (canal 19.2 de la TDA), la cocinera Bárbara Brevieri propuso una receta que promete conquistar a los más pequeños en su día: una torta cookie gigante, decorada con dulce de leche y golosinas. “Es bien golosa, para levantarles el ánimo a los chicos, y hasta para picotear un poco nosotros también”, comentó. La preparación, según explicó, es muy sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir y la posibilidad de adaptarla para hacer galletas individuales.

Para la receta, Bervieri utilizó 200 gramos de manteca pomada, 100 gramos de azúcar blanca, 100 gramos de azúcar rubia, dos huevos, 250 gramos de harina 0000, 50 gramos de maicena, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato y 150 gramos de chips de chocolate. “Y después todo lo que quieras para decorar: dulce de leche, Nutella, ganache de chocolate, mantequilla de maní y todas las golosinas que se te ocurran”, agregó.

El primer paso fue batir la manteca pomada junto con los dos tipos de azúcar hasta lograr una mezcla homogénea. Luego incorporó los huevos y volvió a batir. “Si no tienen azúcar rubia, pueden usar toda blanca, pero le da un sabor y textura diferentes”, explicó. Después sumó los ingredientes secos: harina, maicena, polvo de hornear y bicarbonato. En este punto, advirtió que ya no se bate, sino que se integra suavemente. “No se amasa, es simplemente unir todo”, remarcó mientras incorporaba los chips de chocolate y sugería añadir nueces o frutos secos si se desea.

La masa, ya lista, fue llevada a enfriar. “Esto es importantísimo: a la heladera por una hora o al freezer media hora. El frío ayuda a que mantenga su forma”, indicó. Pasado ese tiempo, colocó la preparación sobre una placa con papel manteca y la llevó a horno precalentado, a 180º para galletas pequeñas durante unos 15 a 20 minutos, o un poco más para la cookie gigante, hasta que esté dorada.

La parte final, la más esperada por los chicos, fue la decoración. Bervieri untó la superficie con dulce de leche y luego distribuyó diferentes golosinas. “Podemos ponerle Nutella, pistachos, bombones, lo que quieran. La idea es que sea divertida y que los chicos participen decorando”, dijo.

Según la cocinera, esta receta puede prepararse un día antes y decorarse justo antes de servir. “Es muy fácil, rinde un montón y es perfecta para una celebración especial como el Día del Niño”, concluyó.