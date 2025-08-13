Este martes, el Ministerio de Educación de San Juan autorizó a los colegios privados de la provincia a aumentar sus cuotas mensuales hasta un 7,49%. La medida comenzará a regir con el cobro de agosto y se aplicará sobre el monto abonado en mayo, mes en el que el último incremento permitido había sido del 9,04%.

La actualización surge del Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada (IPADEP), un mecanismo que contempla variables como los salarios docentes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) local y el Coeficiente de Variación Salarial. Estos datos son relevados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan para reflejar con mayor precisión el impacto de la inflación y los costos de funcionamiento de los establecimientos educativos.

Desde la cartera educativa explicaron que el ajuste responde al aumento de los gastos fijos que deben afrontar las instituciones privadas. En los casos en que las familias ya hayan abonado la cuota de agosto, deberán pagar la diferencia antes de fin de mes.

Si bien el tope autorizado es del 7,49%, la resolución no obliga a las escuelas a aplicar el incremento. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los colegios de gestión privada lo implementa hasta el máximo permitido para sostener sus finanzas frente a la suba generalizada de precios.