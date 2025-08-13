Este miércoles 13 de agosto se realizó el lanzamiento de la etapa provincial de los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2025, instancia que seleccionará a los atletas que representarán a San Juan en la edición nacional del certamen, que reúne a jóvenes, deportistas del deporte adaptado y adultos mayores de todo el país. El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto inaugural que puso en marcha los juegos deportivos provinciales, etapa de la cual saldrán los representantes que se medirán a nivel nacional junto a competidores de otras provincias.

La actividad deportiva comenzó el 9 de agosto con la disciplina de tiro deportivo en el Tiro Federal, donde se consagraron Luciana Suárez y Lucas Furlotti como los primeros clasificados a los Juegos Nacionales Evita Juveniles, que se desarrollarán en Mar del Plata del 28 de septiembre al 5 de octubre.

En el mismo predio también se realizarán las pruebas de deporte adaptado, mientras que los adultos mayores disputarán su instancia nacional en Salta, del 1 al 5 de septiembre.

En su mensaje, Orrego destacó la importancia de la competencia: “Es un honor compartir el lanzamiento de los Juegos Evita, que reúnen música, alegría, unión y sana competencia. El deporte es política de Estado en San Juan, porque fomenta autoestima, disciplina, trabajo en equipo y respeto, especialmente en los más jóvenes. Estos juegos nos permiten encontrarnos con atletas de toda la provincia, elevar el nivel y representar con orgullo a San Juan en cada disciplina”.

El acto se realizó con la presencia del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; y el subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre, junto a entrenadores y delegaciones de distintas disciplinas.