En la madrugada del 13 de agosto de 2025, personal policial de la Comisaría 18 detuvo a un joven acusado de intento de robo en una casa del barrio Ricardo Colombo, en el departamento Albardón. El procedimiento se inició alrededor de las 00.12 horas, cuando un agente observó a un hombre saliendo de un domicilio de la zona.

Al ser interceptado en la vía pública, el individuo emprendió la fuga e ingresó nuevamente al interior de la vivienda, donde fue aprehendido junto con el propietario. El damnificado, de apellido Casas, tiene 50 años, mientras que el detenido fue identificado como Jeremías Lautaro Segovia Mercado, de 18 años.

En el lugar, los efectivos encontraron un cable alargue tipo taller de aproximadamente 30 metros de largo, presuntamente vinculado al hecho. Por disposición del ayudante fiscal, Pablo Quiroga, se inició el procedimiento especial de Flagrancia en una causa caratulada como hurto en grado de tentativa.