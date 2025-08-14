Una detención civil se produjo sobre la calle Arauco, al este de la calle Meglioli, en Rawson, cuando un vecino de apellido Ontiveros, detuvo a un joven de 23 años que intentó robar el radiador de un auto Renault 12. El personal policial del Destacamento Barrio Cesap acudió al lugar tras el llamado del 911 y se encontró con el ladrón ya detenido por el propio damnificado.

El auto al cual el detenido intentó sustraer el radiador de agua.

El hecho se produjo dentro de un terreno baldío, donde el vehículo se encontraba estacionado. Fue el hermano de Ontiveros quien observó al joven, identificado como Roberto Carlos Ferrucci, intentando sustraer el radiador de agua con una pinza de color rojo. El dueño del auto, alertado por su hermano, actuó con rapidez y logró aprehender al delincuente.

Publicidad

Cuando los efectivos del Cisem llegaron al lugar, constataron la situación y procedieron a la detención formal de Ferrucci. El ayudante de fiscal Marcelo Bustos se presentó en el lugar y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia. La causa se caratuló como robo simple en grado de tentativa". El joven quedó a disposición de la Justicia.

El detenido fue acusado de ribo simple en grado de tentativa.

La rápida acción del vecino y la respuesta policial permitieron frustrar el robo y poner al delincuente tras las rejas. La Justicia, por su parte, continuará con las diligencias para determinar la situación penal de Ferrucci.