Un nuevo capítulo se abrió en la vida institucional de Sportivo Desamparados. Este miércoles 13 por la tarde, en Café del Parque, local cercano a las instalaciones del club, se llevó a cabo la conferencia de prensa de la lista “Más Verde”, encabezada por el psicólogo Martín Sassul, de 35 años, y Raúl Sánchez. Ambos protagonistas unificaron sus listas para trabajar en conjunto y aspirar a la presidencia del club de la calle Patricias Sanjuaninas.

La lista "Más Verde" competirá frente a "Todos por Desamparados" con Nélson López al mando, y este viernes se llevará a cabo la votación. A las 20 se realizará el primer llamado y a las 21 el definitivo para todos los socios, para finalmente conocer al nuevo presidente de Sportivo Desamparados.

La conferencia de la agrupación comenzó pasadas las 18 horas y contó con gran marco de personas. Martín Sassul estuvo acompañado de viejas glorias e ídolos del club como Emanuel Guirado, Lucas Ceballos y Silvio Prietto.

Con camisetas del "Víbora" y una mesa decorada para la ocasión con banderas de los colores representativos y, como si fuera poco, cargada de peso con grandes glorias que supieron dejar en alto a la institución, se llevó a cabo la conferencia de prensa, donde el locutor presentó al candidato como “presidente”, algo que Sassul corrigió entre risas, “candidato aún”.

El flamante aspirante, que renunció a su anterior trabajo para dedicarse de lleno a la institución en caso de ganar, donde se desempeñaba en el área del Estacionamiento Medido (SEM) de la Municipalidad de Capital, comenzó su discurso agradeciendo la presencia de todos los asistentes, destacando que era un día laboral. Sus palabras iniciales estuvieron cargadas de emotividad.

"Primeramente quisiera expresarles un sentimiento. Realmente no recuerdo, lo hablábamos hace unos días con los chicos, no recuerdo alguna parte de mi vida sin haber estado ligado al club Sportivo Desamparados, de chico iba de la mano de mi papá a la cancha, también salí en fotos con los jugadores campeones del 91, haber tenido la desgracia de descender a la B", expresó Sassul.

El candidato a presidente enfatizó la necesidad de dejar de lado las divisiones internas y concentrarse en el bienestar de la institución. "No es tiempo de divisiones", remarcó, señalando que la prioridad era pensar en el futuro del club.

Además, optó por la cautela y no quiso hacer promesas específicas sobre la situación financiera, ya que desconocía la deuda exacta de la entidad . No obstante, se comprometió a resolver una de las cuestiones más urgentes. "Hay que pagar el sueldo de los jugadores. Hemos estado hablando con ellos y les dijimos que se quedaran tranquilos, los felicitamos por continuar jugando y pensar en el club", declaró el candidato. Otra de las promesas de su gestión fue la culminación de los baños, un anuncio que generó aplausos entre los presentes.

Para concluir, Sassul destacó la importancia de la participación de los hinchas. "Tenemos que hacerlo presente al socio, sentirlos parte del club", concluyó, subrayando la premisa de acercar a la gente a la vida institucional de Desamparados.