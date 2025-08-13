Policiales > Inseguridad
Detuvieron a un joven por intento de asalto en el Barrio Costa Canal I
POR REDACCIÓN
En la madrugada de este miércoles 13 de agosto de 2025, alrededor de las 4.30, personal del Comando Radioeléctrico Central detuvo a un joven en barrio Costa Canal I, Capital. El aprehendido fue identificado como Axel Quijano Andrada, de 19 años, con domicilio en barrio Conjunto 11, Chimbas. La detención ocurrió cuando los efectivos lo encontraron forcejeando con un hombre en la vía pública.
El damnificado, de 32 años, denunció que momentos antes había sido víctima de un asalto cometido por un grupo de personas. Según su relato, le robaron un teléfono celular marca Motorola, una billetera negra con documentación personal, $5000 en efectivo y una campera inflable de color verde.
La víctima reconoció a Quijano Andrada como el individuo que le abrió la puerta y lo amenazó de muerte para exigirle sus pertenencias. Por disposición judicial, se inició el procedimiento especial de Flagrancia, quedando el joven detenido a disposición de la Justicia.
