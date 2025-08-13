El Ministerio de Educación de San Juan y Junior Achievement Cuyo firmaron un acuerdo para impulsar en la provincia la formación docente en educación financiera. En este marco, los educadores que completen el trayecto “Enseñar finanzas” recibirán puntaje oficial. La capacitación es completamente online, autogestionada, gratuita y tiene una duración de cuatro semanas.

La propuesta comenzará el 25 de agosto. Además, el lunes 18 de agosto a las 18 horas se brindará una reunión informativa para los interesados. La formación incluye la implementación de dos programas en el aula: “Economía personal” y “Finanzas personales”, con una duración de seis semanas cada uno, durante las cuales los docentes contarán con el acompañamiento del equipo de Junior Achievement.

El informe “Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina”, presentado en 2024 por Junior Achievement y la Universidad Torcuato Di Tella con apoyo de BBVA, reveló que el 80% de los adolescentes considera fundamental la educación financiera, pero solo tres de cada diez se sienten seguros al manejar su dinero. Estos resultados reforzaron la necesidad de fortalecer el trabajo docente en la materia.

Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan, destacó que la iniciativa no solo aporta conocimientos vinculados a la economía y la administración personal, sino que también promueve habilidades socioemocionales, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Por su parte, la directora ejecutiva de Junior Achievement Cuyo, María Laura Hunau, subrayó que la alianza permitirá que más docentes accedan a herramientas para que sus estudiantes tomen decisiones financieras conscientes, mejoren sus habilidades y su empleabilidad.

Los interesados en participar de la capacitación pueden inscribirse en este enlace y acceder a más información sobre el programa.