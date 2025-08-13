Policiales > No se salió con la suya
Hizo un boquete en el techo de una casa para robar, lo descubrió la Policía
POR REDACCIÓN
Alrededor de las 21 horas, personal motorizado de la Subcomisaría Médano de Oro intervino en un procedimiento por intento de robo en el Loteo El Trébol y La Cruz, ubicado sobre calle Vicente López entre calles 13 y Matías Zaballa, en Rawson. La presencia policial fue solicitada como apoyo a los efectivos que recorrían la zona a pie y que visualizaron a un hombre con campera negra y gorra desplazándose sobre los techos de una vivienda.
Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga. La persecución contó con la intervención del personal motorizado y un patrullero de la dependencia, logrando la aprehensión del individuo en la intersección de calles Alfonso XIII y 14. Durante el procedimiento, se le secuestró una tenaza.
Según las primeras constataciones, el hombre había realizado un boquete en el techo de la propiedad, aunque no logró sustraer ningún elemento. El detenido quedó a disposición de la UFI de delitos contra la propiedad, donde se definirá su situación legal.
